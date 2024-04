Mitarbeiterbindung in Mönchengladbach „Die Arbeit macht deutlich mehr Spaß“

Die Effertz Tore GmbH ist nicht nur in fünfter Generation ein Familienunternehmen, man versteht sich auch als Familie. Das zeigt sich zum Beispiel in der Fehlerkultur. „Wir suchen Lösungen und keine Schuldigen“, sagt Schwenzer. Die grundsätzlich christlich geprägte Einstellung gegenüber den Menschen wird in vielen Bereichen deutlich: in flexiblen Jahresarbeitszeiten und dem Anpassen von Arbeitszeiten, um beispielsweise Pflege zu ermöglichen. In Unterstützung bei Finanzproblemen der Mitarbeitenden. In der Ausbildung von jungen Menschen mit schwieriger Bildungsbiografie. „Christliche Unternehmensführung bedeutet, nicht nur Gewinne zu maximieren, sondern einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben“, ist der Effertz-Chef überzeugt.