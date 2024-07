Unternehmen aus Mönchengladbach Wie Telefonbau Arthur Schwabe für Cyber-Sicherheit sorgt

Von Künstlicher Intelligenz, Radartechnik und Cyber-Angriffen hat sich vor 100 Jahren wohl niemand etwas träumen lassen. Als der junge Fernmeldeingenieur Arthur Schwabe im Alter von 28 Jahren sein Unternehmen mit Sitz in Rheydt an der Mühlenstraße 1924 gründet, hat er Fernmeldeanlagen, deren Ersatzteile und Kabel im Sinn. Was seine Nachfolger an der Spitze des Unternehmens mit Namen „Telefonbau Arthur Schwabe“ (TAS) und die Beschäftigten heute am Firmensitz in Giesenkirchen tun, ist im Grunde die aus damaliger Sicht futuristische, aber konsequente Fortsetzung davon: „Der Telefonbau mit Nebenstellenanlagen war früher der Geschäftszweck, das gibt es heute nicht mehr“, sagt Geschäftsführer Frank Lisges. „Heute ist der Schwerpunkt physische Security, und insbesondere Cyber-Security.“ Oder vereinfacht gesagt: Wenn eine wichtige Information sicher von A nach B muss, hat TAS die technische Lösung dafür.