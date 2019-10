Vortrag in Mönchengladbach : Wie Sven Marx sich per Rad zurück ins Leben kämpfte

Wie Sven Marx sich per Rad zurück ins Leben kämpfte

Vortrag in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach der Krebsdiagnose und den Folgen der Operation war die Prognose düster. Dann radelte Sven Marx um die Welt.

Seine zahlreichen Schicksalsschläge sieht man Sven Marx nicht an. Tapfer und voller Mut kämpfte er sich zurück ins Leben. Ganz normal ist dieses allerdings dennoch nicht. In seiner Vortragsreihe „Aber Aufgeben war nie eine Option“ gab er den Besuchern des TIG Eindrücke von seiner Weltreise mit dem Fahrrad. Unterstützt wurde er vom Deutschen Alpenverein.

„Ich habe für euch eine kleine Geschichte zu mir selbst.“ Mit diesen Worten beginnt Marx. Der Satz untertreibt. Denn 2009 war das Jahr, in dem Sven Marx die Diagnose Hirnstammtumor erhielt. Davor war er als Tauchlehrer in Ägypten tätig, fuhr gerne Motorrad. Dann die Diagnose, die Operation, nach der eine Einblutung zu einer halbseitigen, sechs Monate dauernden Lähmung führte. Nur Maschinen hielten Marx am Leben, es hieß, er könne nie wieder selbstständig essen, laufen atmen.