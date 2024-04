„Sturmwaffel“ kocht in Hardt Wie ein Mönchengladbacher zum Food-Influencer wurde

Die Küche ist ein Traum: viel Platz zum Schnibbeln, Rühren und Kochen. In den Ausziehschubladen, die lautlos wieder schließen, ist alles, was man braucht, in Griffweite. Und die Technik: Wenn Frederic Fieger-Viehof kochendes Wasser braucht, steht er nicht am Herd und wartet, bis es im Topf blubbert. Er geht einfach an den Wasserhahn. Eine Küche, die nach kulinarischen Köstlichkeiten aussieht. Eine Küche, in der jeder ambitionierte Hobbykoch das Kochen mit mehrgängigen Menüs zelebrieren würde. Eine Küche, in der Frederic Fieger-Viehof vor allem schnelle Gerichte zubereitet: Pasta mit Soßen, die auch mal aus der Packung sind. Vier Millionen Menschen schauen ihm dabei auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu.