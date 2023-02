Digitale Infrastruktur, Energiekrise und Mitgliedergewinnung Wo es Zuschüsse für Sportvereine gibt

Dieses Paket umfasst 30 Millionen Euro – das Geld stammt aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung, Kurzform: REACT-EU. Der Landessportbund (LSB) hat die Summe unter den Kreis- und Stadtsportbünden in NRW aufgeteilt: Der SSB bekommt 20.000 Euro für eigene Belange und 400.000 Euro zur Ausschüttung an die Mönchengladbacher Vereine. Bedingung: Der Verein muss dem SSB angehören. Das Geld ist für Hardware gedacht – beispielsweise für Monitore, Laptops, Drucker oder Videosysteme. Die Abwicklung der Anträge läuft über den SSB. Vereine müssen dazu bis zum 10. März einen Antrag mit geplanten Anschaffungen an den SSB stellen, der die Anträge gesammelt bis zum 31. März an die Bezirksregierung Düsseldorf weiterleitet. Bis zum 10. September müssen die Vereine dann nachweisen, was gekauft wurde. Die Auszahlung des Fördergeldes ist bis zum Jahresende geplant. „Es ist eine Kostenerstattung im Nachhinein“, sagt SSB-Geschäftsführer Johannes Gathen. Aktuell sammelt der SSB die Anschaffungswünsche der Vereine, um eine einigermaßen gerechte Verteilung des Geldes zu erreichen. Am Montag sind alle Vereine angeschrieben worden. „Das ist eine einmalige Chance, solche Dinge anzuschaffen“, sagt Rombey.