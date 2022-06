Vortrag von Gerhard Bäcker : So blickt ein Sozialforscher auf Mönchengladbach

Gerhard Bäcker sprach in Mönchengladbach über die Probleme der Stadt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die Aussichten sind nicht rosig, das machte der Sozialforscher bei seinem Vortrag beim Volksverein klar. Einige Lichtblicke gibt es dennoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Auf Einladung des Bündnisrates des Bündnisses für Menschenwürde und Arbeit, der in den Kreisen Heinsberg und Viersen sowie in Mönchengladbach und Krefeld tätig ist, war der Seniorprofessor der Universität Duisburg-Essen, Gerhard Bäcker, in die Räume des Volksvereins Mönchengladbach gekommen. Bäcker, der sich seit vielen Jahrzehnten mit Fragen der Sozialpolitik beschäftigt, kennt die Stadt Mönchengladbach und ihre soziale Situation gut, war er doch viele Jahre an der Hochschule Niederrhein tätig. Mit am Tisch saßen Bündnismitglied und ehemaliger Geschäftsführer des Volksvereins, Hermann-Josef Kronen, Wolfgang Fels, Geschäftsführer des Bündnisses für Menschenwürde und Arbeit sowie Hartmut Wellssow, Gründungsmitglied des Bündnisses.

Zum Jahresende hatte das Bündnis Kontakt mit Gerhard Bäcker aufgenommen und ihn gebeten, die Koalitionsvereinbarungen der neuen Regierung im Hinblick auf die Lage der Menschen zu untersuchen, die zu den sozial Benachteiligten gehören. Bevor Bäcker seine Einschätzung der sozialen Lage schilderte, hob er die hohe Bedeutung der Arbeit des Volksvereins in Mönchengladbach hervor. So ein Engagement gebe es längst nicht in jeder Stadt, betonte er.

Eine Koalitionsvereinbarung, so Bäcker, enthalte Absichtserklärungen. Niemand könne vorhersagen, was in der jeweiligen Regierungszeit geschehe. Die Folgen der Corona-Pandemie waren noch nicht überwunden, als der Krieg in der Ukraine ausbracht. „Die weltweite Ökonomie steht vor großen Problemen“, so Bäcker. Die erwartete höhere Inflation treffe immer die sozial Schwächeren stärker als die sozial Stärkeren.

In Mönchengladbach seien es von allen erwerbstätigen Menschen 18 Prozent, die Hartz-IV beantragen, wobei es viele gebe, die den Anspruch aus welchen Gründen auch immer nicht wahrnehmen. Die Stadt hat damit einen sehr hohen Anteil an Hartz-IV-Empfängern. Ihr Regelbedarfssatz ist von 446 auf 449 Euro erhöht worden. „Reicht das zum Leben aus“, stellt Bäcker in Frage. Die Regierung habe – allerdings nach dem Gießkannenprinzip – jedem einen Energiezuschuss zugesagt. Für die Hartz-IV-Empfänger gebe es zwei Einmalzahlungen von je 100 Euro. Bäcker rechnete vor, dass dies eine monatliche Summe von 16,70 Euro ergebe, die noch nicht einmal die Inflationsrate auffängt.

Auch die heiklen Themenbereiche wie die Mini-Jobs, die Kindergrundsicherung (die Stadt Mönchengladbach gehört zu den fünfbelastetsten Kommunen Deutschlands – ein Drittel der Kinder wächst über längere Zeit mit Hartz-IV auf), die Notwendigkeit der Integration der aus der Ukraine Geflüchteten riss Bäcker in seinem Vortrag an.„Die Krise muss gemeinsam bewältigt werden und darf nicht zu Lasten der sozial Schwachen gehen“, stellte er fest.

In einer solchen Krise schaffen Institutionen wie der Volksverein ein Stück Linderung. Kronen betonte, dass der Verein neue Arbeits- und Qualifizierungsangebote aufgelegt habe, dass es Orte gebe, an denen die Menschen sich austauschen könnten. „Es sind kleine Wegzeichen“, beschriebe er die niederschwelligen Angebote.