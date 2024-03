Konzern in Mönchengladbach Wie SMS klimaneutrale Stahlproduktion möglich macht

Mönchengladbach · Der Konzern, der gerade in Mönchengladbach-Dahl seine neue Zentrale baut, spielt in zwei Großaufträgen in Schweden und für Thyssenkrupp in Duisburg die Schlüsselrolle. Wie grüne Stahlproduktion gelingt und warum NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk dafür gerne 700 Millionen Euro Fördermittel gibt.

26.03.2024 , 05:10 Uhr

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (5.v.l) mit (v.l.) Kilian Rötzer (SMS), Jochen Klenner, Vanessa Odermatt (beide CDU), Tim Kleier und Christian Fröhling (beide SMS). Foto: Markus Rick (rick)