Kostenpflichtiger Inhalt: Tag des Einbruchschutzes : Wie sicher ist meine Wohnung?

29 Wohnungseinbrüche gab es im September im Stadtgebiet. Die Polizei in Mönchengladbach informiert Bürger, wie sie sich schützen können. Foto: dpa/Daniel Maurer

Mönchengladbach 478 Wohnungseinbrüche wurden im vergangenen Jahr in Mönchengladbach angezeigt. 317 waren es in den ersten neun Monaten von 2020. Täter sind also täglich im Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei informiert zum Tag des Einbruchsschutzes.