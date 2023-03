Historische Fotos aus Mönchengladbach So hat sich der Rheydter Markt verändert

Dem Rheydter Marktplatz steht eine große Veränderung bevor. Jedenfalls dann, wenn der an dieser Stelle geplante Rathaus-Neubau auch tatsächlich umgesetzt wird. Beschlossen ist das noch nicht. Die Entscheidung soll in diesem Jahr fallen. Es wäre die nächste große Veränderung in einer langen Reihe an Umbauten, die den Markt und die ihn umgebenden wichtigsten Gebäude geprägt haben. Die Evangelische Kirche, das Rathaus und der Marktplatz bildeten immer schon eine Einheit. Nur hatte sie über die Jahrzehnte viele unterschiedliche Erscheinungsbilder.