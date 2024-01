Cafés und Restaurants in Mönchengladbach Wie sich die Gastronomie-Landschaft verändert

Mönchengladbach · Die Gastro-Szene in Mönchengladbach ist vielfältig und ständig in Bewegung. Wer ist gekommen? Wer ist gegangen? Was ist besonders beliebt? Worauf warten alle? Hier eine Übersicht.

13.01.2024 , 05:10 Uhr

Mit ihrem Café Joli hat Martha Gouglia der ansonsten eher grauen Sandradstraße Farbe verliehen. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke