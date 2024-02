Denkmal in Mönchengladbach Wie Schloss Rheydt saniert werden soll

Rheydt · Die Süd-Ost-Fassade der Vorburg weist seit Jahren gravierende Schäden auf, der letzte Renovierungsanstrich ist von 1997. Nun soll das historische Gemäuer an der Stelle saniert werden. Was geplant ist, was das kosten wird und wer dafür bezahlt.

21.02.2024 , 12:00 Uhr

Die Süd-Ost-Fassade der Vorburg zur Wasserseite (hier links im Bild) weist seit Jahren gravierende Schäden auf. Foto: Andreas Gruhn