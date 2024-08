Gastbeitrag Geschichtswerkstatt Mönchengladbach Wie das Polizeipräsidium einst an der Stadtgrenze entstand

Die Geschichte der ursprünglichen Polizeiunterkunft beziehungsweise Polizei- oder Schupo-Kaserne an der heutigen Theodor-Heuss-Straße beginnt mit dem Ende der belgischen Besatzung des Rheinlandes und damit auch Mönchengladbachs im Januar 1926. Hintergrund war die bereits vor dem Ersten Weltkrieg diskutierte Verstaatlichung der Polizei, die sich (zumindest für den Mönchengladbacher Raum) bis zum 1. Juli 1927 in kommunaler Hand befand, also den Oberbürgermeistern unterstand. Mit der Verstaatlichung verbunden war die organisatorische Einrichtung eines Polizeipräsidiums für den gesamten M.Gladbach-Rheydter Industriebezirk.