Opa-Kolumne aus Mönchengladbach : Wie Omas und Opas die Rolle des Beobachters genießen

Mönchengladbach Wie unterschiedlich Kinder lernen, erlebt unser Kolumnist beinahe täglich. Und er hat auch erkannt, auf welch zum Teil recht eigenwillige Art sich seine Enkelinnen die Welt der Zahlen und Buchstaben erschließen.

Meine Enkelinnen haben sich Buchstaben, die ersten geschriebenen Worte und Sätze unterschiedlich erschlossen. Hannah (12) war immer kritisch, reflektierte viel, wollte wenig Fehler machen und fragte lieber zweimal nach, wenn sie unsicher war. Sie, die Gewissenhafte, speichert wie ein Computer ab, was sie lernt und gelernt hat. Elisa (5) hat zwar noch ein gutes Jahr, bis sie in der Schule die ersten Buchstaben üben wird. Sie freut sich aber schon wie Bolle, dass sie die ersten Worte in großen Lettern schreiben kann. Wobei sie beim Schreiben ihres Namens darauf beharrt, dass das „I“ immer einen Punkt haben muss – sie beschriftet alles mit „ELiSA“.

Die Welt der Zahlen hat sie sich auf eigenwillige Art und Weise erschlossen. Ausgerechnet sie, die Analytische, schien mit Rechenoperationen zu fremdeln. Doch plötzlich machte es Klick bei ihr, und seitdem ist Mathe ihr Lieblingsfach. Zeitweise klebten im Wohnhaus viele Post-Its mit Rechenaufgaben. Kam ich an einem Haftzettel vorbei, musste ich die Aufgabe laut in den Raum rufen. „6 mal 4“ etwa, und irgendwo aus dem Off kam „24“ zurück. Ihr Vertrauen in das eigene mathematische Können war zeitweise grenzenlos. Das ging am Ende so weit, dass sie am Mittagstisch die Klage ihrer älteren Schwester über zu viel Mathe-Hausaufgaben im Gymnasium mit dem Angebot konterte: „Soll ich Mathe für dich machen? Ich bin gut in Mathe!“