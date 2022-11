Energieversorgung in Mönchengladbach : Wie NEW-Kunden die Dezemberhilfe für Gas bekommen

Mönchengladbach Die vom Bund beschlossene Dezemberhilfe soll Gaskunden entlasten. Der Grundversorger NEW hat jetzt Infos zum Prozedere veröffentlicht.

Der Mönchengladbacher Grundversorger NEW hat erste Details dazu mitgeteilt, wie die vom Bund beschlossene Dezemberhilfe an die Gas- und Fernwärme-Kunden weitergegeben wird. Demnach werde bei Kunden, die dem Versorger ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt haben, der Abschlag für Dezember nicht eingezogen. Wer den Abschlag selbst überweist, sollte selbst darauf achten, dies im Dezember nicht zu tun.

Die NEW kündigte an, bald weitere Einzelheiten dazu mitzuteilen über das Vorgehen, die Berechnung der Abschlagshöhe und wer die Soforthilfe erhält. Mieter, die ihren Abschlag an den Vermieter zahlen, bekommen diesen Bonus in der Regel erst im kommenden Jahr mit der Nebenkostenabrechnung.