Konzert in Mönchengladbach So war das Konzert von „Moviestar“ in Rheydt

Mittlerweile ist er 73 Jahre alt. Und er trägt einen grauen Vollbart. Aber für ausgelassene Stimmung sorgt er immer noch – wie damals, Mitte der 1970er Jahre, als ihm mit „Moviestar“ der internationale Durchbruch gelang und er auch in Deutschland die Hitparaden stürmte. Sänger Harpo reiste für seinen Auftritt in der Rheydter Gaststätte „Töff-Töff“ eigens aus Südschweden an, wo er seit vielen Jahren erfolgreich Rennpferde züchtet.