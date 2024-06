Sportfest in Mönchengladbach Wie „Move & Groove“ Rheydt in Bewegung bringt

Die Sportvereine und das Stadtmarketing hatten zum ersten „Move & Groove“-Festival nach Rheydt geladen. Der Samstag war rappelvoll, doch am Sonntag wirkte der Marktplatz zwischenzeitlich deutlich leerer, was einerseits sicher dem durchwachseneren Wetter geschuldet war. Andererseits waren aber auch viele Gäste selbst Akteure, denn wer sich vorher angemeldet hatte, konnte beim „Move & Groove“-Run teilnehmen. Auf der 2,2 Kilometer langen Strecke an der Brucknerallee konnten die Teilnehmenden des Jugend-Laufs symbolisch die Stadtteile Rheydt und Mönchengladbach miteinander verbinden. 34 Kinder nutzten diese Gelegenheit. Die Besten aus den Altersgruppen U8, U10, U12 und U14 wurden im Anschluss mit einer Urkunde geehrt, über eine Medaille konnten sich aber alle Kinder freuen.