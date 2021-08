Ausbildung an der Flugschule Mönchengladbach : Wie wird man Pilot?

Florian Masserer von der „RWL German Flight Academy“ führt Interessierte durch den Hangar und beantwortet Fragen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In der Mönchengladbacher Flugschule „RWL German Flight Academy“ werden Piloten ausgebildet. Am Infotag gibt es interessante Einblicke in die Ausbildung. Bevor man sich bewirbt, sollte man aber einiges wissen – und Geld an die Seite gelegt haben.