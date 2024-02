Großes Projekt im Museum Abteiberg abgeschlossen Wie kulturelles Wissen im KI-Zeitalter vermittelt und gesichert wird

Museumsleiterin Susanne Titz würdigte die Leistung der Kunsthistorikerin, die einen nochmals tieferen Einblick in das Museumsprogramm der Jahre 1967 bis 78 ermöglichte. Für sie und Rennert habe sich in den zurückliegenden Monaten verstärkt die Frage gestellt, was es bedeute, ein derartiges Projekt ins Internet zu stellen, so Titz. Die Entscheidung für die digitale Veröffentlichung sei 2020 gefallen, als Technologien wie ChatGPT noch nicht sichtbar waren. Die Grundlagen für das Konzept hätten sich in der Zwischenzeit verändert. Ziel des Pilotprojekts sei die Demokratisierung von Kunst. Doch das Sammeln von Daten führe dazu, dass Wissen oft nicht mehr herleitbar sei, so Titz.