Hochschule zeichnet Abschlussarbeiten aus Wie Künstliche Intelligenz bei Migräne helfen kann

Magdalena Maria Kuhn vom Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik untersuchte, inwiefern sich der Verschnitt in der Textilproduktion von vornherein minimieren lässt. Mit dem Zero Waste Design können Schnittmuster entstehen, dank derer der sonst übliche textile Abfall von 15 auf unter ein Prozent reduziert werden kann. Dafür entwickelte sie ein System, das die Generierung von Zero Waste Designs in verschiedenen Größen vereinfacht.