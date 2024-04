Meisterschülerin aus Mönchengladbach „Je älter ich werde, desto beuysianischer werde ich“

Sie ist ein Freigeist, das wird ganz schnell klar. Wenn Ulla Grigat in ihrem lichtdurchfluteten Atelier ins Erzählen gerät, „babbelt“ sie ein wenig und kann ihre Herkunft aus dem Badischen nicht verleugnen. Ganz unbewusst und selbstverständlich rutscht ihr aber auch ein rheinisches „Dat“ oder „Wat“ über die Lippen. Die 80-jährige Künstlerin lebt immerhin schon seit 56 Jahren in Mönchengladbach. Sie radelt ins Atelier quer durch die Stadt, ohne E-Motor, und genießt den Aufenthalt zwischen ihren fertigen Kunstwerken, die an den Wänden lehnen.