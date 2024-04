Hochschule Niederrhein Wie können Lebensmittel nachhaltig produziert werden?

Digitalisierung wird vor allem im Agrar- und Lebensmittelsektor in Zeiten steigender Energiekosten immer wichtiger. Um diesen Wandel in der Grenzregion Deutschland-Niederlande voranzubringen, geht mit neun Partnern das Förderprojekt „Sustainable Production of Healthy Food (SPoHF)“ an den Start. Zum Forscherteam gehören aufseiten der Hochschule Forscher des Instituts für Geschäftsprozessmanagement und IT (GEMIT) und des Fachbereichs Oecotrophologie.