Schnecken-Plage in Mönchengladbach So werden Kleingärtner die unbeliebten Tiere los

In den vergangenen Wochen blieben in den Gärten die Gießkannen unterbeschäftigt. Regelmäßig ziehen über Mönchengladbach Regenschauer hinweg, mal sanft, mal dichter, aber immer so, dass die Erde gut von dem Wasser durchdrungen wird. Das feuchtwarme Klima lässt die Pflanzen wachsen. Die Natur ist so grün wie schon lange nicht mehr, Büsche und Hecken treiben ordentlich aus. Aber die lang anhaltende Feuchtigkeit hat auch ihre weniger schönen Seiten.