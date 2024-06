Kunstprojekt in Neuwerk Wie Kita-Kinder Märchenlandschaften entdecken und gestalten

Vor der Gestaltung wurden intensive Gespräche geführt, sagt von Mirbach. Zum Märchen „Hänsel und Gretel“ habe er die Kinder gefragt, ob auch sie sich schon einmal verlaufen hätten. Einige hätten von Kaufhauserlebnissen erzählt, wo sie die Mama aus den Augen verloren und an der Kasse Hilfe gesucht hatten. Zu einem Schloss sollten die Vorschulkinder als Übung zur Genauigkeit Fenster zeichnen. Außerdem hätten sie sich Zimmer für ihre Namen und Lieblingsrollen als Schlossbewohner aussuchen dürfen. Der Part der Prinzessin sei besonders beliebt gewesen, doch die Kinder hätten auch eifrig erfasst, wie viele unterschiedliche Berufe es braucht, um ein Schloss unterhalten zu können. Zur Eröffnung der Märchenlandschafen gaben Julia und Ben ein tolles Empfangskomitee ab. In der Ausstellung wies Julia zum Beispiel auf große Wolkenbilder hin, an denen Bilder von Tieren und Dingen der Lüfte baumeln. Einrichtungsleiterin Christa Verlinden lobt die vielen positiven Nebenwirkungen, etwa in der Sprachförderung. Einige Kinder hätten auch erst über das Projekt ihre Freude am Malen entdeckt.