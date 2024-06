Von Asbestabfall bis zu abgetretenen Papierkörben Hat Mönchengladbach ein Müllproblem?

Sauberkeit ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ob Menschen sich in ihrer Heimatstadt wohlfühlen. Das zeigt auch unsere Umfrage „Heimatliebe“, an der sich viele Mönchengladbacher beteiligten. Wirklich zufrieden sind die Menschen mit der aktuellen Situation in der Stadt aber nicht: Über alles Altersklassen hinweg wurde die Sauberkeit in Mönchengladbach mit 3,5, also gerade noch befriedigend, bewertet. Mit Blick auf das gesamte Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post wurde die Note 3,1 vergeben. Die Vitusstadt liegt also unter dem ermittelten Durchschnitt.