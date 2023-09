Viele Schüler, geringe Lehrerdichte Wie groß die Klassen an den Schulen in Mönchengladbach sind

In Nordrhein-Westfalen gehen durchschnittlich rund 24 Schüler in eine Grundschulklasse. In Mönchengladbach sind es sogar noch mehr: Im Schuljahr 2022/23, das für den Vergleich betrachtet wurde, saßen im Schnitt 26,1 Schüler zusammen in einer Grundschulklasse. Damit gehört Mönchengladbach zur Spitzengruppe im Land; selbst in Wuppertal (25,3), Duisburg (25), Essen (25,7) oder Oberhausen (25,9) bilden statistisch weniger Kinder eine Grundschulklasse. Dagegen ist die Zahl in Kleve und Monheim ähnlich hoch (ca. 26) und in Kranenburg noch höher (26,4).