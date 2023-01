Banken verschärfen Sicherkeitskonzepte Der Kampf gegen explosive Raubzüge in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Beinahe täglich wird irgendwo in Deutschland ein Geldautomat gesprengt. Anwohner in Hardt wurden in den vergangenen zwei Jahrenfünfmal durch Detonationen geweckt. Was zu den Tätern und Sprengmittel bekannt ist und wie die Banken darauf reagieren.

21.01.2023, 14:45 Uhr

Durch die Wucht der Explosion des Geldautomaten in Wickrath waren im März 2021 von der Front der Bank-Filiale nur noch Trümmer übrig, die sich vor der Straße und auf einem geparkten Auto verteilten. (Archivfoto) Foto: Theo Titz

Von Gabi Peters