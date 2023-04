Ukrainer in Mönchengladbach Kommt zum ersten Mal der Osterhase?

Als Valeriia zum ersten Mal von dem kleinen, braunen Wesen erfährt, das bunte Eier und allerlei Süßigkeiten für Kinder versteckt, die diese dann suchen müssen, leuchten ihre Augen. „Wir wussten nicht, dass der Hase kommt“, sagt ihre Mutter Oksana. Bei ihnen selbst in der Ukraine gibt es keinen Osterhasen, sagt sie. Aber vielleicht, so hofft die Achtjährige, kommt er in diesem Jahr zu ihr nach Mönchengladbach. Ihre Mutter Oksana nickt, kann gut sein, sagt sie und lächelt verschmitzt. Immerhin leben sie und ihre Tochter, die im März 2022 aus der Ukraine geflüchtet waren, nun schon seit mehr als einem Jahr in Mönchengladbach und haben sich inzwischen in ihrer Wohnung eingelebt.