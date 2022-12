Diskussion in Mönchengladbach Wie Frauen in Führungspositionen den Alltag managen

Kulturelle Unterschiede Rückkehr in den Beruf nach sechs Wochen bis sechs Monaten statt nach einem Jahr? In Frankreich normal, berichtete Fuchs. In ihrer Heimat Bulgarien sowieso, dort werde dann das Netzwerk Familie aktiv. Auf die gewachsenen Unterschiede in West- und Ostdeutschland machte Dümpelfeld aufmerksam. Isabel Tufet erinnerte daran, dass es sich die Spanierinnen kaum leisten können, nicht bald nach der Geburt arbeiten zu gehen. Allerdings gebe es dort auch eine bessere Infrastruktur. Durch ihren norwegischen Ehemann kennt sie die Verhältnisse in Nordeuropa: Dort gebe es viele arbeitende Mütter, es gebe viele, auch staatliche, Hilfsangebote.

Die Forderungen Gesellschaftlich und politisch müsse es ein Umdenken geben. Es müsse normal sein, dass Frauen arbeiten, so Tufet. Dazu ist notwendig, dass im frühen Alter ein Kitaplatz angeboten wird. Eine praktische Lösung könnte sein, so schlug Tufet vor, dass Unternehmen eine betriebseigene Kindertagesstätte einrichten. Flexible Arbeitszeiten erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.