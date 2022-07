Eisener Hochzeit in Mönchengladbach : Ein Familienfest zum 65. Hochzeitstag

Adelinde und Ewald Mackes feiern am 19. Juli die Eiserne Hochzeit. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Vor 65 Jahren wurde aus Adelinde Mackes, geborene Sakanek, und Ewald Mackes ein Ehepaar. Im Zentrum ihres gemeinsamen Lebens standen immer ihre drei Kinder. Jetzt wird die Eiserne Hochzeit gefeiert.

Von Eva Baches

Jubiläen – egal ob ein runder Geburtstag oder wie im Fall von Adelinde und Ewald Mackes die Eiserne Hochzeit – sind immer wieder ein Zeitpunkt, an dem man auf das Vergangene zurückblickt, eine kleine Zeitreise unternimmt. Auch für Adelinde und Ewald ist es wahrscheinlich so, als ob sie die Stationen ihres gemeinsamen Lebens noch einmal im Zeitraffer durchleben. Sie lachen, wenn es Lustiges zu erzählen gibt oder werden stiller, wenn es im Leben einmal nicht so gelaufen ist, wie geplant. Am Ende sind sie erstaunt, wie viel sie gemeinsam erlebt haben.

Kennengelernt haben sie sich auf der Kirmes in Rheydt. „Mein bester Freund wollte mit ihr anbandeln und hat mich vorgeschickt“, sagt Ewald Mackes und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Daraus wurde nichts. Das war unser Anfang“, bekräftigt Adelinde Mackes. Beide erinnern sich gerne an gemeinsame Unternehmungen. „Im Union Theater war Tanz-Tee. Da spielte eine Band aus Holland. Das war Sagenhaft“, sagt Ewald Mackes, und sein Gesicht strahlt.

Auch mit ihrer Jugend, auch wenn sie geprägt war von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, verbinden sie schöne Erinnerungen. „Wir hatten zu Hause Tomatenfelder. Ganz toll, die habe ich genossen wie Äpfel“, sagt sie.

Adelinde Mackes stammt aus Lodenitz, in Tscheschien. 1945 begibt sie sich mit ihrer Familie auf die Flucht. Zunächst lebt sie in Bayern. „Meine Schwester hat dann dafür gesorgt, dass wir ins Rheinland kommen. Damit wir etwas werden“, sagt Adelinde Mackes. So kommt sie nach Mönchengladbach und wird Näherin für Damenoberbekleidung. Diesen Beruf übt sie, als ihre Kinder geboren werden, in „Heimarbeit“ aus. Von ihrer Firma bekommt sie eine Maschine gestellt.