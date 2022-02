Mönchengladbach soll neues Parlament bekommen : Immer mehr Jugendliche möchten politisch mitmischen

Das erste Treffen fand im Rathaus Abteiberg statt, das zweite digital. (Archivfoto) Foto: Julia Marie Braun

Mönchengladbach Seit Jahren kämpfen Jugendliche in der Stadt für ein eigenes politisches Gremium. Nun ist ihr Ziel in Reichweite. Was sie dafür tun müssen und wie die Stimmung bei ihnen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Sie werden mehr und wachsen: Die Jugendlichen im Arbeitskreis Jugendparlament. Sie entwickeln zurzeit ein junges, politisches Gremium, das zukünftig in der Stadt politisch mitbestimmen soll. Und die Arbeit geht voran: Am Dienstagabend haben sie sich das zweite Mal in großer Runde mit allen Interessierten zusammengesetzt – dieses Mal online in einer Videokonferenz.

Fabio De Lana (16) ist seit September 2021 Bezirksschülersprecher in der Stadt. Er war beim zweiten Treffen des Arbeitskreises dabei. Foto: Julia Marie Braun

Fabio De Lana (16), der als Bezirksschülersprecher bei dem Treffen dabei war, sagt: „Wir konnten wieder neue Gesichter kennenlernen.“ Diese seien davor noch nicht dabei gewesen. Außerdem hätten sich kleinere Gruppen, die sich beim Auftakt gefunden haben, seit dem ersten Treffen schon ausgetauscht und ihre Arbeit weiter vorbereitet. Daran erkenne man, „dass bei den Jugendlichen in Mönchengladbach ein echtes Interesse daran besteht, das Jugendparlament aufzubauen“, betont der 16-Jährige. Die Motivationskurve steige bei ihm und seinen Mitstreitern „mit jedem Schritt, da wir unserem Ziel immer näher kommen“.

Thema im Arbeitskreis am Dienstag war die Struktur des Jugendparlaments. Für ein politisches Gremium, das gewählt werde, brauche es schließlich „ein gut ausgearbeitetes Konzept, eine funktionierende Geschäftsordnung, ein Grundsatzprogramm und einen klar definierten Aufbau“. Daran werde gerade gearbeitet, sagt der Bezirksschülersprecher. Ideen und Anregungen, die dazu beim ersten Treffen schon gesammelt worden sind, sollen nun ergebnisreif werden.

Das funktioniert nicht ganz reibungslos, weil die Jugendlichen auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber das Ziel sei „für möglichst viele Jugendliche ein Jugendparlament zu schaffen, in das sie sich gerne einbringen“ und das auch andere Jugendliche wählen wollen, betont Fabio De Lana.

Der 16-Jährige berichtet: „In den meisten Fällen konnten wir dann einen gemeinsamen Nenner finden. Die Debatten, die wir noch nicht beenden konnten, werden wir in den nächsten Arbeitskreisen wieder aufgreifen“, gibt der 16-Jährige einen Ausblick.