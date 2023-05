Gastronomie am Schmölderpark Das lange Warten auf den Neustart der „Vitrine“

Mönchengladbach · Seit Monaten stehen die Bauarbeiten in dem Traditionsgasthaus im Schmölderpark still. Warum das so ist, was der neue Besitzer mit der Gastronomie weiter plant und wann mit einer Eröffnung gerechnet werden kann.

11.05.2023, 05:10 Uhr

Das Gasthaus am Schmölderpark steht seit Jahren leer. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke

Der Zugang zur Terrasse ist mit Bauzäunen versperrt. Ohnehin würde man hier nicht sonderlich gemütlich sitzen. Dort, wo eingedeckte Tische stehen sollten, stapeln sich die Bodenplatten. Wo einst schön angelegte Beete waren, liegen Erdhaufen, auf denen es wild sprießt. Durch die großen Panoramafenster sieht man, dass der Gastraum immer noch eine Baustelle ist. Wer hoffte, bald wieder im Gasthaus am Schmölderpark mit Blick auf den kleinen Pavillon und die Parkwege etwas essen zu können, wird enttäuscht. Von einer Neueröffnung ist das Haus gerade weit entfernt. Der angekündigte Umbau steht still. Entsteht hier die nächste Bauruine in der Stadt?