Denkanstoß zur Reformation Tausendundeine Nacht – da hat es Zoom gemacht

Hat das noch was zu sagen? Zählt das in einer Leistungsgesellschaft? Sind nicht auch heute viele Zeitgenossen verängstigt? Was tröstet mich? Was gibt mir Sinn? Was bleibt am Ende von mir? Menschliche Dauerfragen. Und Gott??? – Klaus Lage, der Verfasser des Rocksongs von 1984 schreibt: „Ich glaube, dass jeder das schon mal erlebt hat – jemandem nahe zu sein, und sie oder ihn dann plötzlich ganz anders kennenzulernen...“. Das kann, wie Luther zeigt, auch für Gott zutreffen. Ach, würde es doch auch bei uns „Zoom“ machen!