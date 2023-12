Christmette in Mönchengladbach Weihnachten aus der Sicht eines Messdieners

Am Anfang ist die Kirche dunkel. Einzelne Kerzen flackern und werfen Schatten an die Wände, es herrscht Stille in der Laurentius-Kirche in Odenkirchen. Das Läuten einer kleinen Glocke neben der Sakristei markiert den Beginn der Christmette, die Messdiener stehen am Eingangsportal der Kirche bereit. An der Spitze des Einzugs trägt ein Messdiener das golden verzierte Kreuz vom Eingang bis zur Altarinsel. Für die Besucher ein schöner Anblick, für den Messdiener ein Kraftakt. Das Kreuz ist durch die Jesus-Figur an der Spitze sehr kopflastig. Erschwert wird diese Aufgabe durch die beiden Messdiener hinter ihm, die mit dem Weihrauchfass die Bänke rund um den Mittelgang in Nebel hüllen.