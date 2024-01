Flüchtlingsunterkünfte Wie Mönchengladbach Geflüchtete unterbringt

Kommen Asylsuchende in Deutschland an, werden sie auf die Bundesländer verteilt und gelangen über mehrere Unterbringungseinrichtungen schließlich in die Städte und Gemeinden. Diese Einrichtungen sind Sammelunterkünfte, in denen viele, sich fremde, Menschen auf vergleichsweise engem Raum zusammenleben müssen. Privatsphäre gibt es kaum und auch kaum Möglichkeit, sich das eigene Leben zu organisieren. „In der Erstaufnahmeeinrichtung zum Beispiel haben Menschen überhaupt keine Möglichkeit, sich selbst zu verpflegen“, sagt Becker. Auch in städtischen Gemeinschaftsunterkünften gebe es nur teilweise die Möglichkeit, dass Menschen selbstständig wirtschaften und haushalten können.