Änderungen ab dem 10. Juni Wie die Stadt den Termindruck beim Bürgerservice entzerren will

Am 31. Mai, dem Tag nach Fronleichnam, werden die Teams der Meldestellen im Vitus-Center und Rheydt sowie die Außenstellen in Rheindahlen, Odenkirchen, Neuwerk und Hardt in einem Sondertermin abholbereite Ausweisdokumente ausgeben. Termine können in den kommenden Tagen im Serviceportal auf der städtischen Homepage gebucht werden.