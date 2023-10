Unterkünfte und Schulen Wie Gladbach auf Flüchtlingsströme vorbereitet ist

Mönchengladbach · Die Zahl von Asylbewerbern steigt, das könnte sich rasch auch in Mönchengladbach bemerkbar machen. Wie die Lage in den Unterkünften ist und wie dramatisch der Engpass schon in den Schulen ist.

06.10.2023, 05:10 Uhr

Die Unterkunft im Nordpark wird derzeit nur von wenigen Geflüchteten bewohnt, die engmaschig betreut werden müssen. Foto: Andreas Gruhn

Der junge Mann verlässt das Gelände im Nordpark, wo dereinst viele Menschen auf ihre Corona-Impfung warteten, zügigen Schrittes. Er lebt dort derzeit in einer der beiden Leichtbauhallen der Stadt, in denen früher das Impfzentrum war. 214 Plätze bietet die Einrichtung maximal, nur wenige davon sind gerade belegt, für Menschen, die eine engmaschige Betreuung benötigen. Teil zwei der Anlage mit 150 Plätzen ist auch gerade ruhend. Hier im Nordpark ist von einer wachsenden Krise bei der Unterbringung von Geflüchteten, wie sie andernorts derzeit entsteht, überhaupt nichts zu spüren. Das könnte sich aber ändern.