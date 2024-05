Große Eröffnung in Mönchengladbach Der SMS-Campus ist gelandet

Es ist genau 11.46 Uhr am Samstagvormittag, als für die SMS Group in Mönchengladbach eine neue Zeitrechnung beginnt. Genau in dieser Minute wird das rote Band zertrennt, und die neue Konzernzentrale, der spektakuläre SMS Campus im Stadtteil Dahl, ist auch symbolisch eröffnet. Heinrich Weiss von der Eigentümerfamilie des Unternehmens, Geschäftsführer Jochen Burg, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), Aufsichtsratschef Edwin Eichler, Betriebsratsvorsitzender Tobias Tigges und Projektleiter Marco Kubiak halten Scheren und Reste des roten Bandes in ihren Händen. Und in ihrer Mitte ist noch jemand, der das Band mit zertrennen durfte und symbolisch für den Aufbruch des Unternehmens steht: Die 19 Jahre alte US-Amerikanerin Miranda Newton, die bei SMS in Mönchengladbach ihre Ausbildung zur Mechatronikerin begonnen hat.