Doppelhaushalt in Mönchengladbach : Wie die Politik heute über den Haushalt berät

Mönchengladbach Die Debatte wird stark verkürzt, aber noch ist nicht klar, ob alle Fraktionen auf ihre Reden verzichten. Entschieden wird auch über Bürger-Einwände zum Zahlenwerk 2021/2022.

Wenn es um Geld geht, dann dreht man auch in der Politik jeden Cent zweimal um. Das heißt: Bevor ein Haushalt beschlossen und damit verabschiedet wird, dann wird darüber im Stadtrat gestritten und gerungen. Am heutigen Dienstag ist das aber etwas anders: Nicht der Rat, sondern der wesentlich kleinere Hauptausschuss tritt zusammen. Und die Fraktionsvorsitzenden verzichten wohl auf ihre sonst üblichen Reden zum Kostenpflichtiger Inhalt Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022. Zumindest war das in den Fachausschüssen bisher der Fall. Für diesen Fall werden die vorbereiteten Statements zu Protokoll gegeben. Das trifft traditionell eigentlich eher die Opposition, denn in der Haushaltsdebatte kritisieren die anderen Fraktionen die Ratsmehrheit. Linken-Fraktionschef Torben Schultz etwa hat dies einmal genutzt, um den damaligen Groko-Chefs Hans Peter Schlegelmilch (CDU) und Felix Heinrichs (SPD) das Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ zu schenken.