Jubiläum in Mönchengladbach Wie die Kanzlei Kapellmann ein Großunternehmen wurde

Wenn die Juristen der Mönchengladbacher Kanzlei Kapellmann aus dem Konferenzraum der Zentrale in Mönchengladbach über die grüne Wiese ans andere Ende des Gartens schauen, erblicken sie Hunderte, ja Tausende fleißige Mitarbeitende. Sie arbeiten dort in Bienenstöcken und produzieren Honig, den ein Imker in Viersen dann in Gläser füllt. Die Honig-Produktion ist ein Randaspekt der Kanzlei, die es nun schon seit 50 Jahren gibt. In dieser Zeit ist die Kanzlei von der Ein-Mann-Praxis des Gründers, Professor Klaus Kapellmann, zu einem Großunternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz geworden.