Bäcker reagieren auf Kostensteigerung So sind die Brötchenpreise in Mönchengladbach gestiegen

Zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, zur Bewirtung für Gäste oder als Verpflegung für unterwegs: Ein Brötchen geht immer. Fast jeder mag es, weil es sowohl süß als auch pikant belegt werden kann und es eine günstige Mahlzeit ist. Doch wer in jüngster Zeit seine Brötchentüte beim Bäcker des Vertrauens kaufte, musste tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die handlichen Backwaren haben sich deutlich erhöht. „Wir mussten im Herbst unsere Preise anpassen“, sagt Benedikt Moritz Andler, Chef der Kelzenberger Bäckerei in Güdderath. Von 38 Cent auf 40 Cent ist der Preis in seiner Bäckerei für ein normales Brötchen gestiegen.