Medikamente, falsche Markenkleidung und mehr Was der Zoll in Mönchengladbach aus dem Verkehr zieht

Arzneimittel fragwürdiger Herkunft, gefälschte Markenartikel, selten auch Tiere unter Artenschutz – das sind die Dinge, auf die die Mitarbeitenden des Zollamtes in Mönchengladbach immer wieder stoßen in Sendungen, und die aus dem Verkehr gezogen werden. Allein im Jahr 2023 wurden im Zollamt an der Malmedyer Straße genau 1997 Stück gefälschte Produkte festgestellt, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld sagte, das für Mönchengladbach, Krefeld, den Rhein-Kreis Neuss, den Kreis Viersen und Teile des Kreises Wesel zuständig ist. Das war ein Großteil aller 2694 gefälschter und damit illegaler Waren im Gesamtwert von rund 132.000 Euro, die im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes auffielen und herausgefiltert wurden.