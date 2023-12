Hilfsorganisation in Mönchengladbach Wie der „Weiße Ring“ Opfern von Straftaten hilft

Wer ausgeraubt oder bestohlen wird, hat im Zweifelsfall nichts mehr: kein Bargeld, keinen Wohnungsschlüssel, kein Handy und keine Bankkarten. Und das sind nur die materiellen Einbußen des Delikts. Wer sich in einer solchen oder einer vergleichbaren Situation befindet, braucht Hilfe – möglichst schnell, möglichst unbürokratisch. Die Polizei ist der erste Ansprechpartner, wenn man Opfer einer Straftat wurde. Doch es gibt auch Hilfsorganisationen, die unterstützen. Eine davon ist der „Weiße Ring“, der aber zuletzt keine Außenstelle in Mönchengladbach mehr hatte. Das hat sich geändert: Leiterin Elke Bongartz und Stellvertreterin Antje Heymanns bauen aktuell das Angebot in der Vitusstadt aus und sind als Ansprechpartnerinnen vor Ort im Einsatz. Ehrenamtlich.