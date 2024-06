Inklusive Feste in Mönchengladbach Wie der Verein Kleeblätter 21 sein Zehnjähriges feierte

Es war bunt im und um das Gladbacher Fanhaus in der Nähe des Borussia-Parks. Denn der Verein „Kleeblätter 21“ feierte dort sein Sommerfest anlässlich seines zehnjährigen Bestehens. Als Elterninitiative 2008 gestartet, gründete sich 2014 dann der eingetragene Verein. „Das macht uns die Arbeit leichter“, sagt der zweite Vorsitzende Dirk Wieringa. Der Verein ist für Eltern und Kinder mit Downsyndrom (Trisomie 21). „Wir wollen für Betroffene einen Zufluchtsort bieten“, sagt Wieringa. Der Verein sei Anlaufstelle, man könne sich austauschen und von den Erfahrungen anderer lernen und profitieren. „Wir gehen sogar gezielt in Arztpraxen, damit betroffene Familien von uns erfahren“, erklärt Vereins-Kassiererin Ruth Hoffmann, die auch selbst einen zehnjährigen Sohn mit Trisomie 21 hat und die Unsicherheiten gerade zu Beginn kennt. „Man braucht einfach Unterstützung und hier findet man sie. Man kann alle Fragen stellen, die man so hat und man ist mit seinen Ängsten und Sorgen nicht allein.“