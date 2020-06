Kaum Übernachtungen in Gladbacher Hotels : Wie der Tourismus in der Corona-Krise gelitten hat

Auch das Borussia-Hotel stellte seinen Betrieb für Übernachtungsgäste ein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In der Hochphase der Corona-Beschränkungen sind die Gästeankünfte in Mönchengladbach um 91 Prozent eingebrochen. Laut IHK befürchtet jeder zweite Betrieb die Insolvenz. Können Urlauber die Hotels retten?

Der Einbruch des Tourismus in der Stadt ist gewaltig, und die Betriebe haben mit den drastischen Folgen zu kämpfen. Das legt die Statistik zum Reiseverkehr nahe, die das Statistische Landesamt it.NRW für den April dieses Jahres veröffentlicht hat. Demnach ist die Zahl der Gästeankünfte in Mönchengladbach im April 2020 um 91,9 Prozent eingebrochen im Vergleich zum April 2019. Die Hotels zählten nur noch 1486 Gäste mit 3250 Übernachtungen im April. Ein Jahr zuvor waren es noch 18.363 Gäste mit 29.793 Übernachtungen gewesen. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland sank um 96,1 Prozent auf 146.

Der Statistik zufolge ist auch die mittlere Auslastung der angebotenen Betten in Mönchengladbach im April auf 29,7 Prozent eingebrochen (April 2019: 40,6 Prozent). Dabei hatten im April, in der Hochphase der Kontaktbeschränkungen, schon gar nicht mehr alle Betriebe geöffnet. Nach Angaben von it.NRW konnten nur noch in 18 der 29 Betriebe mit mindestens zehn Betten Gäste Übernachtungen buchen. 1079 statt der vorhandenen 2356 Betten standen nur noch zur Verfügung.

Die Stimmung in der Branche erreichte im April einen Tiefstand, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit dem Tourismusbarometer der Kammern im Rheinland ermittelt hat: Etwa 55 Prozent der Unternehmen befürchteten ohne weitere Hilfsmaßnahmen die Insolvenz. „Die gesamte Branche wurde durch die Corona-Pandemie mit am härtesten getroffen, viele Unternehmen sind von Insolvenz bedroht“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „Wichtig ist nun, dass der Geschäfts- und Freizeittourismus wieder angekurbelt und auch entsprechend vermarktet wird.“ Das Jahr 2019 bilde jetzt für die Branche das Ausgangsjahr. „Das Ziel muss es nun sein, diese Werte wieder schnellstmöglich zu erreichen, auch wenn in den nächsten Monaten noch mit Einschränkungen zu rechnen ist“, sagte Steinmetz.

Das Land NRW kündigte an, die Branche mit einem Sonderprogramm zur Digitalisierung und einer Tourismuskampagne zu unterstützen – neben den allgemeinen Hilfsprogrammen. Problematisch könne es für die Hotels aber auch dadurch werden, dass nun viele Meetings digital abgehalten wurden und dies auch nach der Krise so bleiben könne – das könnte vor allem die Übernachtungen von Geschäftsreisenden drücken. Und die sind für die Betriebe in Mönchengladbach besonders wichtig.