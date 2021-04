Kostenpflichtiger Inhalt: Problematische Siedlung in Mönchengladbach : Wie der Römerbrunnen ein Brennpunkt wurde

Die Siedlung Römerbrunnen in Mülfort: Hier gab es in den vergangenen zwei Jahren zwei Morde. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach 1300 Menschen, 470 Mietwohnungen, elf Hochhäuser – wer am Römerbrunnen lebt, wird oft schräg angeguckt. Und das ist nicht erst seit der grausamen Tat so, die am 25. März dort aufgedeckt wurde. Wie ein einstiges Vorzeigeprojekt den Ghetto-Stempel bekam.