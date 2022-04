Muslimischer Fastenmonat in Mönchengladbach : Auf dem Weg zum normalen Ramadan

Hüseyin Arici und Hüseyin Erküt vom Türkischen Elternverein Mönchengladbach fasten im Ramadan. Es macht ihnen nicht viel aus, aber sie vermissen die Gemeinschaft. Foto: Mario Büscher

Mönchengladbach Die Pandemie hat den muslimischen Fastenmonat auch in diesem Jahr noch im Griff. Gläubige erzählen von ihren Erfahrungen, Hoffnungen und was sich für sie verändert hat.

Früher war Mustafa Es (60) manchmal müde nach der Arbeit im Ramadan. Den ganzen Tag stand er dann in seiner Werkstatt, hat Autos lackiert, Kundengespräche geführt und Aufträge angenommen. Dabei hat er nichts gegessen. Und auch nichts getrunken.

Mustafa Es ist gläubiger Muslim. Und als solcher fastet er in dem Monat, in dem der Prophet Mohammed zum ersten Mal einen Teil des Korans auf die Erde gesandt haben soll. Es fastet schon seit der Jugend, und es macht ihm nicht viel aus, sagt er.

Aber müde war er manchmal. Und das schon am frühen Abend, bevor der Iftar anstand und er wieder essen und trinken durfte. Es hat dazu seine Bekannten eingeladen, die haben ihre Familien und Freunde eingeladen, manchmal kamen Leute aus der Gemeinde dazu. Plötzlich standen da 200 Leute auf der Matte, sagt Es. Der Gedanke daran hat ihn gestresst. Zumindest bevor es losging. „Aber als ich dann da war und mit den ganzen Leuten zusammen das Essen vorbereitet habe und wir gegessen haben, da war ich plötzlich gar nicht mehr müde“, sagt er. Er habe seine Müdigkeit einfach vergessen. Das fehlt seit zwei Jahren. Es fastet auch in diesem Jahr, aber in der Pandemie waren Treffen mit vielen Menschen nicht möglich. Gemeinsame Abendessen mit Freunden und Mitgläubigen mussten ausfallen, um die Gemeinschaft zu schützen. Auch in diesem Jahr hätten sich viele Menschen noch zurückgehalten, sagt Es. Und so fiel der Iftar bei seiner Familie häufiger kleiner aus, als in den Jahren vor Corona. Seine Tochter, der Sohn, seine Ehefrau und auch die Enkel waren dabei. Manchmal auch Es‘ Geschwister, aber so voll wie vor der Pandemie wurde es nie.

Mustafa Es vermisst die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Foto: Mario Büscher

Der Ramadan ist eine der Fünf Säulen des Islam. Von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang darf keine Nahrung aufgenommen werden und auch auf Genussmittel (zum Beispiel Zigaretten) sowie auf Geschlechtsverkehr sollen die Gläubigen verzichten. Für Hüseyin Arici (49), dem Geschäftsführer des Türkischen Elternvereins Mönchengladbach, ist aber auch etwas anderes sehr wichtig: „Wir leben in unserer Gesellschaft im Überfluss und merken oft erst, was wir haben, wenn wir es nicht mehr haben“, sagt er.

Durch das Fasten im Ramadan käme er dem Gefühl, Hunger zu haben, näher als sonst in seinem Alltag. „Da kann man schon etwas besser nachvollziehen, wie es ist nicht so viel zu haben“, sagt er. Aricis gesamte Familie fastet, seine Frau, seine 16-jährige Tochter und sein 20-jähriger Sohn. Nur die sechsjährige Tochter nicht. Sie ist noch zu klein. Ohnehin würde Arici aber niemanden zwingen. „Jeder sollte für sich entscheiden, ob er oder sie fasten will oder nicht“, sagt er.

Das ist auch für den Vorsitzenden des Türkischen Elternvereins, Hüseyin Ertürk, wichtig. Er selbst fastet in diesem Jahr. Es gab aber auch schon Jahre, in denen er es nicht gemacht habe. „Ich mache das für mich, aber würde keine anderen Leute beeinflussen“, sagt Ertürk. Reisende, Kinder, Altersschwache, Kranke und Schwangere sollten ohnehin nicht fasten. „Man muss das eigene Leben ja trotzdem ohne Probleme auf die Reihe bekommen“, sagt Ertürk.

Wirklich schwer fällt ihm das Fasten nicht. Das Wetter in diesem Jahr sei gut, nicht zu heiß. In den ersten Tagen ist es manchmal schwieriger, aber man gewöhnt sich schnell daran. Der Ramadan verschiebt sich jedes Jahr um ein paar Tage, weil er sich nach dem islamischen Kalender richtet. Und der hat nur 354 oder 355 Tage. So fällt der Ramadan im Laufe der Zeit mal in die Wintermonate und mal in den Sommer.

Hüseyin Arici versucht, im Fastenmonat so wenig wie möglich zu verändern. Er schläft nicht länger als sonst, geht arbeiten und am Abend zum Sport. Joggen. 20 Minuten, noch vor dem Iftar. Mehr ist nicht drin. „Das merkt man dann schon“, sagt er, „aber ich teste auch ganz gerne meine Grenzen“. Wenn er vom Laufen nach Hause kommt, erwartet ihn ein ungewohntes Bild: „Wir sitzen abends als Familie am Tisch und essen alle zusammen“, sagt Arici. Das käme sonst nicht so oft vor. Die Tochter geht zur Schule, der Sohn studiert, Papa ist selbstständig. Die Essgewohnheiten gehen auseinander. Im Ramadan nicht. Kurz vor 21 Uhr trifft sich die Familie. Traditionell gibt es dann eine Dattel, die hat viel Zucker und viele Kalorien, dazu Ballaststoffe, Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium. „Eine Olive oder irgendwas anderes geht aber auch“, sagt Ertürk. Danach Wasser und Tee, eine Suppe, um den Körper ans Essen zu gewöhnen, und dann ein Hauptgericht. Arici und seine Familie sitzen länger zusammen als sonst, nehmen sich Zeit für Gespräche. Die noch größere Gemeinschaft mit anderen vermissen auch sie.

Hüseyin Ertürk hat sonst immer zum gemeinsamen Iftar seines Vereins eingeladen. Seit 2019 nicht mehr. Ertürk zeigt das Foto von damals. „Das war immer schön, das habe ich genossen“, sagt er. In den Räumen des Paritätischen wurden die Trennwände aufgemacht, der Tisch war gedeckt, gemeinsames Essen. Aktuell dürfen aber nur acht Leute gleichzeitig in den Raum. Zwar habe es schon in diesem Jahr mehr Treffen gegeben als 2021, aber normal sei das alles noch nicht.