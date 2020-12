Unterwegs in Mönchengladbach : Wie der Nikolaus auf Dienstreise ein Knöllchen bekam

Mönchengladbach Vielleicht lag es ja an der Farbe des Bartes: Als Nikolaus in Mönchengladbach vor vielen Jahren auf Dienstreise ging, stoppten ihn Polizisten in der Fußgängerzone.

Der Weg führte, so mein Auftrag, in die Vorzimmer der damals wichtigsten Entscheider in der Stadt – zum Oberbürgermeister, ins Finanzamt, zum Polizeipräsidenten, in die Stadtsparkasse. Und überall wurden Nikolaus und sein braver Begleiter Bruder Ambrosius (Kollege Dieter Weber in der Mönchskutte) mit Hallo begrüßt. Nikolaus brachte Weckmännchen und erhielt Auskunft zu wesentlichen Fragen: Wo verwahrt der OB die vielen Präsente, die ihm bei den verschiedensten Gelegenheiten verehrt werden? Überraschende Antwort: In einer kleinen Abstellkammer mit großen Regalen. Was gehört zur Sonderausstattung im Vorzimmer des Sparkassenchefs? Zum Staunen: Bügelbrett und Bügeleisen. Ins Finanzamt ging’s mit leerem Sack, ins Polizeipräsidium mit dem Auto. Der Bischofsstab ragte aus dem Schiebedach heraus. Gestoppt wurde der rote Wagen mit Nikolaus am Steuer in der Fußgängerzone. Es gab ein Knöllchen, die Entschuldigung „Ich bin doch der Nikolaus!“ half nicht. Vielleicht wäre alles gut gegangen, wenn ich einen weißen Bart gehabt hätte. Ohne fehlte es den Beamten am notwendigen Respekt.