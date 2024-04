Kläranlage in Neuwerk Wie der Niersverband das Gladbacher Abwasser reinigt

Es war eine besondere Führung im Rahmen der Stadtteilerkundungen: Die Verfahrenstechnikerin Monica Hermans erklärte vor Ort, wie die Kläranlage in Neuwerk funktioniert. Getrübt wurde die Führung durch starke Regenfälle – einiges schauten sich die Teilnehmenden deshalb am Modell im Verwaltungsgebäude an. Die Zahlen und Fakten beeindruckten. Der Geruch in Teilen der Anlage ist gewöhnungsbedürftig. Entscheidend ist ja, was am Ende herauskommt: Das geklärte Wasser wird in die Niers eingeleitet.