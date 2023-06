Mönchengladbachs einziger Biohof Wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert

Die Trockenheit macht auch Joachim Kamphausen Sorge. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Kamphausen kniet sich neben die Zucchini und hebt das Heu, mit dem der Boden bedeckt ist, an. Seine Finger graben sich in den Boden und holen eine Probe hervor: Die Erde ist von Wurzeln durchzogen. „Unter der Luzerne ist viel Organik“, sagt der Landwirt. Der Boden auf dem Zucchini-Feld ist mit Heu aus Luzerne bedeckt. Das hält ihn feucht. Gleichzeitig versorgt Luzerne-Heu die Erde mit Nährstoffen. „Das hat einen richtigen Dünge-Effekt“, sagt Kamphausen. Noch ist also alles in Ordnung.