Kriminalität in Mönchengladbach Wie Innenminister Reul Vertrauen in Rechtsstaat zurückgewinnen will

Mönchengladbach · Die Kriminalitätsstatistik zeigt eine Zunahme an Straftaten mit ausländischen Tatverdächtigen. Warum es für Innenminister Herbert Reul (CDU) so wichtig war, dieses Problem explizit zu benennen und wie es um einen neuen Polizeipräsidenten steht, verriet er beim Jahresempfang der CDU in Mönchengladbach.

10.04.2024 , 17:00 Uhr

NRW-Innenminister Herbert Reul (3.v.l.) mit den Landtagsabgeordneten Jochen Klenner und Vanessa Odermatt sowie Ratsfraktionschef Fred Hendricks (v.l.). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)